تسريب جديد..استبعاد أحد أهم الملفات من المفاوضات الجارية بين مليشيا الحوثي السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - أكد مصدر حكومي مسؤول استبعاد أحد أهم الملفات الإنسانية من المفاوضات الجارية بين مليشيا الحوثي والمملكة العربية السعودية.

وقال المصدر إن “ملف تبادل إطلاق الأسرى والمختطفين متوقفًا ولن يكون ضمن المشاورات القادمة في الرياض

ويشير مراقبون إلى أن أسباب توقف المفاوضات حول ملف الأسرى تكمن في أن الملف تخص المفاوضات الشاملة بين الأطراف اليمنية، وأن المملكة العربية السعودية والمليشيات الحوثية قد أنجزا تبادل أسرى الجانبين، في رمضان الماضي. وكانت مصادر حوثية وأخرى موالية لها، قد أفصحت عن بعض بنود المفاوضات، والتي ستتم على مرحلتين، أبرزها: “دفع المرتبات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وفتح الطرقات، واستكمال ملف تبادل الأسرى وصولًا إلى عقد مباحثات الوصول إلى سلام نهائي وخروج القوات الأجنبية من اليمن، ومناقشة التعويضات وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

ويوم أمس، غادر وفد حوثي إلى الرياض، رفقة وفد عماني، لإجراء مفاوضات مع المملكة العربية السعودية، وذلك عقب زيارة ولي العهد السعودي إلى سلطنة عمان.