صدمة مدوية.. الزعيم عادل امام محتجز في منزله ويعاني والسبب فاجئ الجميع !

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت الفنانة شيرين تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام بعد الشائعات الأخيرة التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي حول وفاته تارة وتعرضه لأزمات صحية تارة أخرى.

وقالت الفنانة شيرين إن "الحالة الصحية للنجم عادل إمام، مستقرة ويتابع الحركة الفنية، ويتلقى اتصالاتها بصفة دورية، وهي أول فنانة تعلن تواصلها بشكل مباشر ودوري مع الفنان القدير، بعد رواج شائعات تعرضه لأزمات صحية، وكشفت شيرين كواليس اختيارها لمشاركة إمام بطولة فيلم "بخيت وعديلة".

وتابعت شيرين أن الزعيم عادل إمام يتابع الحركة الفنية وأنا على تواصل دائم معه وهو في صحة جيدة والحمد لله.

وواصلت شيرين قائلة: أتابع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام وعلاقتي جيدة به وأتواصل معه وأسرته"، وتحية كبيرة من قلبي وروحي وعقلي للأستاذ عادل إمام، ومدام هالة زوجته وربنا يديله الصحة ويسعده دائمًا بأولاده ويفرحك بيهم كمان وكمان.

وأضافت: تحياتي لرامي وسارة ومحمد أنا بحبكم كلكم لأن بابا ده هرم كبير وعظيم، ربنا يخليه لمصر ودائماً فخورين بيه، ويارب الناس تبطل تجيب سيرة الرموز بحاجات وحشة ويارب يحترموا نفسهم شوية ومش كل شوية يموتونا لو مضايقين مننا يقولولنا، يعني جمعونا كلنا في ميدان وموتونا، لكن حرام عليكم تتعبوا أعصابنا وتفولوا علينا. وأضافت الفنانة شيرين:

أثارت شائعة إصابة الفنان عادل إمام بمرض الزهايمر غضب شديد لدي، وأود أن أوجه نداء للجميع بضرورة احترام رموزنا الفنية.

كشفت شيرين عن قصة اختيارها للمشاركة في سلسلة أفلام "بخيت وعديلة" مع عادل إمام، وقالت إن الزعيم كان دائماً يتمتع بنظرة ثاقبة في اختيار المواضيع والنجوم المشاركين في أعماله الفنية.

وأضافت: "كنت متعاقدة على عمل مسرحي أثناء تصوير فيلم "بخيت وعديلة"، وكانت المسرحية في القاهرة وتصوير الفيلم في الإسكندرية.

كان ذلك تحدياً كبيراً، ولكني كنت ملتزمة بالمواعيد وقلت للمنتج إنني سأشارك في المسرحية."

وتابعت شيرين: "حدثت مشكلة وتأخر بدء المسرحية، واضطررت للاعتذار بعد الفصل الأول وأخبرت أمير سيدهم، شقيق النجم جورج سيدهم، أنني لن أستكمل الفصل الثاني.

غضبت وقلت لهم إنني ملتزمة بالمواعيد."

وتابعت شيرين: "حدثت واقعة مشهورة عندما أعلن ممثل مشهور على الميكروفون أن شيرين ستترك المسرح وستغادر. حدثت أزمة ولم أتمكن من السيطرة على أعصابي وقمت بضربه."