اطّلع على فيديو بسنت سليمان..ما هي آخر رسالة قالتها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 11:23 صباحاً - باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تحرياتها العاجلة عقب تداول مقطع فيديو بسنت سليمان على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأحد يظهر واقعة مأساوية لسيدة قامت بإلقاء نفسها من شرفة إحدى الشقق السكنية في مشهد أثار حالة من الجدل والحزن بين المتابعين.

أظهر الفيديو المتداول عبر موقع «فيسبوك» سيدة تدعى بسنت سليمان وهي تبث مباشرًا من شرفة شقتها وتقف في حالة من التوتر قبل أن تُقدم على إنهاء حياتها، وسط محاولات من المتابعين في التعليقات لإثنائها عن ذلك إلا أن تلك المناشدات لم تنجح في تغيير قرارها، وتبين من المعلومات المتداولة أنها تدعى بسنت سليمان وكانت تقيم في الطابق الثالث عشر بأحد العقارات في منطقة سموحة.

كشفت التعليقات المصاحبة للبث أن السيدة كانت تمر بخلافات مع طليقها، وهو ما قد يكون سببًا في حالتها النفسية المتدهورة. كما نشرت قبل الواقعة رسالة مؤثرة عبر حسابها