”الأحمر يعود للإنتصارات فالوقت القاتل” اطّلع على نتيجة مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 11:23 صباحاً - حقق الأهلي انتصارًا مثيرًا على حساب سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ملخص مباراة الأهلي ضد سموحة

نجح الأهلي في اقتناص الفوز خلال اللحظات الأخيرة بعدما سجل طاهر محمد طاهر هدف الانتصار القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على اللقب.

وكان الأهلي قد افتتح التسجيل في الدقيقة 24 عن طريق محمود حسن تريزيجيه، بعدما حول عرضية متقنة من ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو إلى رأسية قوية سكنت الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن صامويل أمادي من إدراك التعادل لسموحة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، بتسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعة التتويج، فيما تجمد رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السابع.