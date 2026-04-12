يعتبر برج الحمل من أول الأبراج الاثنا عشر، ويتميز مولود هذا البرج بأنه من الشخصيات المستقلة التي تجذب الآخرين كما أنه معري ويجلب الإثارة، إلا أنه سريع في اتخاذ قرارته ويمتلك عاطفة جياشة مشتعلة دائماً فهو الشخص المتيم، كما أنه شخص ساحر وواضح ووفي وصادق ولكنه فضولي بشكلٍ كبير، وسنتعرف في هذا المقال على طريقة جذب برج الحمل.
برج الحمل من الأبراج النارية التي يحكمها كوكب المريخ، ويتوافق برج الحمل مع برج الميزان وبرج القوس وبرج الأسد، ولا يتوافق مع برج العذراء وبرج الحوت، وفيما يلي سنتناول طريقة جذب برج الحمل الرجل:
كوني جريئة
يحتاج رجل برج الحمل لامرأة جريئة تصارحه في الحب، ويحب المرأة الواثقة التي تعرف ما تريد، لذا عليكِ الانطلاق وأن تبادري بالخطوة الأولى إذ يمكنكِ كتابة رسالة حب أو الخروج في موعد وبيني له بأنكِ لا تخشين المخاطرة.
كوني مرحة
تتميز شخصية برج الحمل بروح الدعابة لذا يحب المرأة المرحة المغازلة، واجعلي الأمور بينك وبينه ممتعة وسيقدر قدرتك على جعله يضحك.
كوني متحدية
يحب رجل الحمل في العلاقات التحدي لذا يحب المرأة المتحدية التي تجرب الأشياء الجديدة وتخوض المنافسات الودية، ورجل الحمل يقدر الاستقامة لذا يجب عليكِ البوح المباشر له ومغازلته، وهو يكره ألعاب العقل وإذا أردتِ أن يقع في حبك يجب أن تكوني صادقة معه ومهتمة به كثيراً.
كوني مستعدة لتحمل المخاطر
رجل الحمل عفوي وينجذب للمرأة المستعدة لتحمل المخاطر في تجربة الأشياء الجديدة كما يحب أن تكون متحلية بروح مرحة.
كوني غامضة
يكره رجل الحمل الكذب ويقدر الصدق لكنه يعشق الغموض لذا لا بد أن تكون غامضة قليلاً وجعله يخمن ويبحث فهو يحب المطاردة ويجعله ذلك يهتم بك.
غازليه
غازلي رجل الحمل فهو يحب المغازلة الخفيفة ويحب الروح المرحة لذا ابدئي أنتِ فمثلاً يمكنكِ إرسال رسالة غزل مع ملاحظات تجلب انتباهه وهو سيتقدم إلى الأمام بعد ذلك.
كوني واثقة
رجل الحمل في العمل قائد بالفطرة لذا في العلاقات عليكِ إظهار ثقتك بنفسك عند مغازلته وهو يبحث عن امرأة صادقة وأمينة، ويجب أن تهتمي به.
كوني حازمة
يجب أن تكوني واثقة وحازمة معاً خاصة عندما تغازلين برج الحمل فهو يحبك أن يراكِ بهذه الصورة كما أنه يحب المرأة التي تعرف ما تريد وتسعى إلى تحقيقه، وعندما يتعلق الأمر بالمواعدة فإن رجل الحمل يحب أن يكون هو المسؤول وهذا لا يعني أن لا تكوني حازمة ومستقلة لأنه يحترم ذلك.
كوني مستقلة
ينجذب رجل برج الحمل إلى المرأة المستقلة والقوية التي تعرف كيف تعتني بنفسها لذا تأكدي من إظهار الاكتفاء الذاتي والعمل الجاد والسعي لتحقيق هدفك المهني وحياتك الشخصية، دعيه يرى أنكِ قادرة على التعامل مع أمور الحياة بمفردك.
كوني عفوية
كوني عفوية عند مغازلته ومرتجلة دون تخطيط مسبق وهذا يجعله سعيداً بذلك.
أكثري من مجاملته
رجل الحمل واثق من نفسه وهو مثالي ويحب أن تظهري له التقدير واجعليه يشعر بأنه محبوب وأكثري من مجاملته.
كوني صادقة
كوني صادقة معه في مشاعرك ونواياكِ وهو سيقدر ذلك لأنه يبحث عن الصدق في جميع علاقاته، وقفي بجانبه إذا تعرض للخطر لأن ذلك يؤدي إلى أن تكون العلاقة بينكما أكثر عمقاً.
كوني مرحة
من هوايات برج الحمل أنه يحب الفرح والمرح لذلك سيدتي لتضمني جذب برج الحمل لك عليك دائما جعله يضحك ويشعر بالاستمتاع فهو يحب الروح الإيجابية.
كوني عاطفية
عندما يتعلق الأمر بالعلاقة العاطفية فإن رجل الحمل يحب الشغف في العاطفة لذا تأكدي من إظهار هذا الجانب عند مغازلته فهو يطارد عواطفه.
اهتمي بنفسك
رجل الحمل يحب المرأة التي تهتم بنفسها وتعرف كيف ترتدي ملابسها واتركيه يرى أنك امرأة عاطفية لا تخشى السعي وراء ما تريد واجعليه يشعر بالراحة تجاهكِ.
جربي معه الأشياء الجديدة
من صفات برج الحمل الإيجابية أنه عفوي يحب المغامرة والارتجال لذا لا تترددي في تجربة الأشياء الجديدة معه أو الذهاب إلى الأماكن الجديدة مثل الرحلات أو الأحداث الرياضية.
كوني منفتحة
الحمل منفتح للغاية لذا من المهم أن تكون المرأة منفتحة في مشاعرها لأنه يقدر الشفافية. [1]
والآن وبعد أن تعرفنا على طرق جذب رجل الحمل دعونا نتحدث عن جذب أنثى الحمل، بالرغم من أن امرأة برج الحمل صارمة من الخارج إلا أنها ناعمة وتحتاج إلى شخص يحميها، وهي على استعداد أن تقدم قلبها على طبق من أجل الرجل الذي تقع في حبه:
- عليك أن تكون صديقاً لامرأة الحمل لأنها شكاكة وتشعر بأن الرجال يسعون لاستغلالها ويسيئون إليها، لاذ إذا أردت أن تنجذب لك يجب أن تكون صديقاً لها في البداية.
- أظهر لك جانبك الحساس وأذهلها بأفكارك واعمل على إضحاكها لأنها تحب روح الدعابة لكن دون أن تتعرض للسخرية، كي تحس بأنك مصدر للثقة وصادق وغير مؤذٍ.
- كن رياضياً لأنها تعشق الرياضة وتفضلها، وهذا لا يعني أن عليك ممارسة نفس الأنشطة الرياضية لكن حالو أن تكون مشابهة لأنشطتها لأن ذلك يؤثر عليها ويجعلها تشعر بالسحر تجاهك، وحاول أن تكون هادئاً وصامتاً معظم الوقت، لا تتحدث كثيراً كي تصبح مفتونة بك.
- كن الشخص الحازم والمنقذ إذا كانت حالتها النفسية مدمرة نتيجة التجارب التي مرت بها.
- استعرض أسلوبك اللبق والأنيق ولا تستخدم معها أي كلمات بذيئة واجعلها تعتقد بأنك ملاك حقيقي.
- كن صديقاً حنوناً ودافئاً معها في البداية لأنها ستحتاج بعض الوقت كي تتعرف عليك وتثق بك.
- تصرف معها كرجل نبيل وعاملها كسيدة ولا تُظهر أمامها سلوكاً سيئاً كي تصبح مهووسة بك.
- أدهشها بما لديك وما تفعله في حياتك مثل السفر أو العمل في السياسة والدبلوماسية، أو تحقيق النجاح في شيءٍ معين كي تكون بطلها.
- قدم لها الدعم العاطفي والمعنوي إذا تعرضت لأي حالة مؤسفة. [2]
تعرفنا من خلال هذا المقال على طريقة جذب برج الحمل الرجل، وطريقة جذب برج الحمل المرأة، إذ يعتبر برج الحمل من الأبراج المنفتحة لكنه خجول بعض الشيء ويفضل أن يبدأ الطرف الآخر إظهار مشاعره وحبه له بصورة عفوية دون تكلف، ويفضل أن يكون الشخص الذي يحلم بالارتباط به صادقاً وأميناً وجديراً بالثقة.
