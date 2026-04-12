يعتبر برج الحمل من أول الأبراج الاثنا عشر، ويتميز مولود هذا البرج بأنه من الشخصيات المستقلة التي تجذب الآخرين كما أنه معري ويجلب الإثارة، إلا أنه سريع في اتخاذ قرارته ويمتلك عاطفة جياشة مشتعلة دائماً فهو الشخص المتيم، كما أنه شخص ساحر وواضح ووفي وصادق ولكنه فضولي بشكلٍ كبير، وسنتعرف في هذا المقال على طريقة جذب برج الحمل.

برج الحمل من الأبراج النارية التي يحكمها كوكب المريخ، ويتوافق برج الحمل مع برج الميزان وبرج القوس وبرج الأسد، ولا يتوافق مع برج العذراء وبرج الحوت، وفيما يلي سنتناول طريقة جذب برج الحمل الرجل:

كوني جريئة

يحتاج رجل برج الحمل لامرأة جريئة تصارحه في الحب، ويحب المرأة الواثقة التي تعرف ما تريد، لذا عليكِ الانطلاق وأن تبادري بالخطوة الأولى إذ يمكنكِ كتابة رسالة حب أو الخروج في موعد وبيني له بأنكِ لا تخشين المخاطرة.

كوني مرحة

تتميز شخصية برج الحمل بروح الدعابة لذا يحب المرأة المرحة المغازلة، واجعلي الأمور بينك وبينه ممتعة وسيقدر قدرتك على جعله يضحك.

كوني متحدية

يحب رجل الحمل في العلاقات التحدي لذا يحب المرأة المتحدية التي تجرب الأشياء الجديدة وتخوض المنافسات الودية، ورجل الحمل يقدر الاستقامة لذا يجب عليكِ البوح المباشر له ومغازلته، وهو يكره ألعاب العقل وإذا أردتِ أن يقع في حبك يجب أن تكوني صادقة معه ومهتمة به كثيراً.

كوني مستعدة لتحمل المخاطر

رجل الحمل عفوي وينجذب للمرأة المستعدة لتحمل المخاطر في تجربة الأشياء الجديدة كما يحب أن تكون متحلية بروح مرحة.

كوني غامضة

يكره رجل الحمل الكذب ويقدر الصدق لكنه يعشق الغموض لذا لا بد أن تكون غامضة قليلاً وجعله يخمن ويبحث فهو يحب المطاردة ويجعله ذلك يهتم بك.