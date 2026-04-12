أسطورة ليفربول يشيد بمحمد صلاح بعد هدفه في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 11:23 صباحاً - نجح النجم المصري محمد صلاح في تعزيز تقدم فريقه ليفربول بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، وذلك بعد دقائق قليلة من افتتاح زميله نجوموها شريط الأهداف في الدقيقة 36 ليكتب الانتصار لفريقه في الدوري الانجليزي الممتاز ويحصد ثلاث نقاط جديدة.

وارنوك يشيد بلمسة محمد صلاح الساحرة

أثنى لاعب الريدز السابق على أداء النجم المصري، وصرح لشبكة "بي بي سي" البريطانية قائلاً:

"صلاح سجل هدفاً رائعاً آخر، لقد سدد الكرة من اللمسة الأولى وحولها ببراعة من فوق الحارس روبنسون.. هدف مثالي ولحظة ساحرة حسمت المباراة".

محمد صلاح يطارد رقم هنري التاريخي بقميص ليفربول

بهذا الهدف، وصل "الملك المصري" إلى هدفه رقم 108 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أنفيلد". ويقترب صلاح بهذا الرقم من كسر سجل الأسطورة تيري هنري لاعب آرسنال الأسبق، الذي يعد الوحيد الذي يتفوق عليه بتسجيل 114 هدفاً على ملعب واحد (هايبري) في تاريخ البطولة.