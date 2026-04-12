ليبيا توقع أول ميزانية موحدة للدولة منذ أكثر من عقد

دبي - احمد فتحي في الأحد 12 أبريل 2026 11:07 صباحاً - _ قال مصرف ليبيا المركزي في بيان اليوم السبت إن مجلس ​النواب والمجلس الأعلى للدولة وافقا على ‌أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من 13 عاما.

وأضاف المصرف المركزي أن موافقة المجلسين التشريعيين ​المتنافسين على الميزانية يمكن أن ​تساعد في تعزيز الاستقرار المالي، ويمثل خطوة ⁠مهمة نحو إنهاء سنوات من الانقسام ​المالي.

وقال في البيان “يعرب مصرف ليبيا المركزي عن ​ترحيبه بتوقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية… في ​خطوة تعكس تقدما حقيقيا نحو توحيد ​السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الانفاق العام”.

وتابع “يمثل ‌هذا ⁠الاتفاق محطة فصلية إذ يعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عاما، ​حيث تم ​اعتماد إطار ⁠مالي قائم على القدرة المالية الفعلية للدولة بما يحقق متطلبات ​الاستدامة المالية ويرسخ أسس التنمية ​المتوازنة ⁠في مختلف مناطق ليبيا”.

ليبيا، وهي منتج مهم للنفط، منقسمة بين إدارتين في الغرب والشرق ⁠لم ​تكن لديهما ميزانية موحدة ​على مدى أكثر من 10 سنوات.

