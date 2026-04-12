مو يعود للتسجيل بهدف عالمي.. اطّلع على هدف محمد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 أبريل 2026 11:23 صباحاً - سجل النجم المصري محمد صلاح هدفًا جديدًا بقميص ليفربول، بعدما هز شباك فولهام خلال فوز فريقه بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز  البريميرليج على ملعب أنفيلد.

هدف محمد صلاح ضد فولهام 

جاء هدف صلاح في الدقيقة 41 من عمر المباراة، بعدما استغل تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة ببراعة في الشباك، مؤكدًا تفوق الريدز بعد الهدف الأول الذي سجله الشاب ريو نجوموها.

ويُعد هذا الهدف هو الأول لصلاح منذ إعلان رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، كما جاء في أول ظهور له على ملعب أنفيلد عقب إعلان قراره بمغادرة النادي.

محمد صلاح يقود ليفربول للمركز الخامس في البريميرليج 

شارك قائد منتخب مصر أساسيًا في اللقاء وقدم أداءً مميزًا، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 90 وسط تحية كبيرة من جماهير ليفربول.

وساهم هدف صلاح في قيادة الريدز لحصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيد الفريق إلى 52 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

