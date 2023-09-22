بعد وقوع هزة أرضية بمصر.. عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل من جديد بشأن توقعاته عن زلزال أقوى قادم

الرياض - محمد الاطلسي - نشر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، تغريدة جديدة تتضمن توقعاته حول نشاط الزلازل في المنطقة التي كان آخرها اليوم في مصر.

وشارك العالم الهولندي تغريدة جديدة عبر صفحته على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، مرفقة بخريطة كتب عليها "كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في يوم 19 الجاري يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى قادم".

وأضاف: "لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة"، مشيرا إلى أنه ربما لن يكون الأمر سيئا للغاية.

زلزال مصر يذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أعلن عن وقوع هزة أرضية بقوة 4,4 على مقياس ريختر اليوم.

وأوضح أن الهزة وقعت في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرا، وشعر بها سكان غالبية المحافظات، مشيرا إلى أنها وقعت على بعد 265 كيلومترًا شمال غرب مطروح شمال غرب البلاد وعلى عمق 13 كيلومترًا .