مفاجأة مدوية .. ..فنانة أمريكية تصدم العالم بشأن ما حصل بينها وبين نجل ترامب في نادي للمثليين

الرياض - محمد الاطلسي - زعمت النجمة الأمريكية أوبري أوداي أن علاقتها مع دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق، بدأت "في حمام نادي المثليين".

وأثناء ظهورها مؤخرا على بودكاست مايكل كوهين "Mea Culpa"، ردت أوداي البالغة من العمر 39 عاما، للمرة الأولى على شائعات ممارستها الجنس مع نجل ترامب الأكبر.

حيث قالت: "كنت أستضيف ناديا للمثليين وكانت المرة الأولى التي خرجنا فيها معا، أراد رؤيتي وقلت له حسنا سأكون في ناد للمثليين الليلة". وأضافت: "جاء إلى النادي، إنه أكبر حفلات المثليين في نيويورك".

وادعت أوداي أن المرة الأولى التي مارست فيها الجنس مع دونالد ترامب جونيور كانت في حمام للمثليين، وأوضحت أنه كان مرتاحا للغاية على الرغم من وجهات نظره الحالية المناهضة لمجتمع الميم.

وتابعت: "نظرت إلى الإنستغرام الخاص به لأول مرة منذ سنوات وشاهدت جميع أنواع النكات التي تقلل من شأن مجتمع المثليين وقلت لنفسي: يا رجل، لقد كنت مرتاحا للغاية في نادي المثليين هذا".

تجدر الإشارة إلى أن نجل ترامب كان متزوجا من زوجته الأولى فانيسا ترامب وقت العلاقة المزعومة. واستمر زواجهما من عام 2005 حتى عام 2018، وأثمر عن 5 أطفال.

المصدر:"Page Six"