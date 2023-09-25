اتفرج شاب سعودي يفاجئ فتاة بطلب غريب بعد النظرة الشرعية الأولى ويتسبب بانهيارها ..صورة

الرياض - محمد الاطلسي - شكت إحدى الفتيات لطبيبها الخاص، طلب خطيبها المفاجئ بأن يراها بدون مكياج، وهو ما أثار تخوفها أن يحكم على ملامحها ويتركها.

وجاء برسالة الفتاة التي وجهتها للدكتور وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "مرحبا دكتور، خطيبي شافني أول الأيام وطبيعي كنت أحط ميك أب وكان خفيف بكل اللقاءات من الشوفة إلى اليوم. وطلب مني إنه عادي لو شفتك المرة الجاية يكون بدون مكياج".

وأضافت: "أوك هي بالنهاية ملامحي بس انزعجت من فكرة إنه ممكن يبني قراره للزواج بناء على ملامح أو نسبة جمال الشخص ".

وتابعت: زعجتني الفكرة نوعا ما، وتساءلت في نهاية رسالتها:" هل طبيعي انزعج أو مقبول منطقه"؟