خبر سار .. لأول مرة السعودية تمنح الجنسية بسهوله ويسر لأصحاب هذه المهن من الوافدين !!

الرياض - محمد الاطلسي - لاشك أن الحصول على الجنسية السعودية هو حلم الكثير من الوافدين والعاملين على أرض المملكة، ويبحث الكثير منهم عن الطرق والشروط التي قد تمكنهم من تحقيق حلمهم والحصول على الجنسية، لذلك سنقدم لكم في هذا المقال شروط ومتطلبات الحصول على الجنسية والمهن التي تحتاجها السعودية للتجنيس، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية السعودية في قسم التجنيس على موقعها الإلكتروني. قانون التجنيس في السعودية نص نظام وقانون التجنيس بالمملكة العربية السعودية، تحديدًا في المادة الثامنة، تتولى وكالة وزارة الداخلية السعودية قسم التجنيس، استقبال وقيد الطلبات التي يتم توجيهها لوزير الداخلية للحصول على الجنسية وفقًا لما جاء في المادة التاسعة من النظام، على أن يتم بحث الطلبات المقدمة بشكل مبدئي من قبل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء لا تقل مرتبته الوظيفية عن الثامنة. ضمن هؤلاء الأعضاء عضو مؤهلًا تأهيلًا شرعيًا أو نظاميًا يقوم بالتحقق من ثلاثة أمور هامة لقبول النظر فقط بالطلب المقدم للحصول على الجنسية السعودية وهي الشروط الأساسية كالآتي: ضرورة أن يكون المتقدم دخل للأراضي السعودية بطريقة مشروعة، ويحمل جواز سفر ساري، يستطيع من خلاله الرجوع لبلاده مرة أخرى به. ضرورة أن يكون قد مضى على اقامته مدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية من خلال رخصة الإقامة النظامية التي يحملها بما يتماشى مع أحكام النظام الخاص

أن يكون المتقدم من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد. الثلاثة عناصر السابقة تمثل عدد من النقط يجب أن يحصل عليها المتقدم ولا تقل عن 33 نقطة موزعة بشكل محدد كالآتي: 10 نقاط: الإقامة لا تقل عن 10 سنوات متتالية. 13 نقطة: المهنة والتي يتم إثباتها من خلال المؤهل فهي مثل (13 نقطة كاملة لشهادة الدكتوراه في الطب أو الهندسة، 10 نقط شهادة الدكتوراه في العلوم الأخرى، 8 نقاط شهادة الماجيستير، 5 نقاط شهادة البكالوريوس. 10 نقاط: للروابط الأسرية عند وجود أقارب سعوديين للمتقدم مثل إذا كان الأب او الأم سعودي 3 نقاط، الزوجة والديها سعوديين 2 نقطة، أولاد أخوة سعوديين 2 نقطة ولو أخ واحد نقطة واحدة. الحد الأدنى للحصول على النقاط 23 نقطة. المهن التي تحتاجها السعودية للتجنيس عندما أعلن سمو الملك سلمان بن عبد العزيز فتح باب الحصول على الجنسية عام 2019، كان يهدف لاستقطاب الكوادر والكفاءات التي ستقوم بدورها في تعزيز فرصة المملكة على تحقيق رؤية 2030، لذا فتح الباب لتجنيس الكفاءات فقط بالإعلان عن المهن التي تحتاجها السعودية للتجنيس، فهو ويحرص على ضم المتميزون والمبدعون من الأطراف المجاورة سواء أكانوا من البلاد النازحة أو من مواليد السعودية التي تنتظر الفرصة للتعبير عن نفسها مثل: إنشاء ملف تعريف الآن المهندسين. العلماء. المبتكرون. الصيادلة. خبراء الطاقة. التكنولوجيين. قطاعات الطاقة الذرية. مجال الفضاء.

الإنترنت! تسجيل مجاني جميع المجالات التي تساعد على تحقيق رؤية السعودية 22030. شروط التجنيس في السعودية 2022 الشروط الثلاثة الأساسية كانت فقط من أجل النظر بالطلب المقدم للحصول على الجنسية، ولقد نص النظام على بعض الشروط التي يجب استيفائها بالمتقدم، وتلك هي شروط التجنيس في السعودية 2022 التي يجب توافرها لمن يريد الحصول على الجنسية السعودية: أن يكون المتقدم له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية. أن يتمتع بحسن السير والسلوك. لم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوب السجن لجريمة أخلاقية تزيد عن 6 شهور. إجادة اللغة العربية. أن يكون سليم العقل والجسم. أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد. بلوغ المتقدم سن الرشد (الثامنة عشر عامًا). يجب تقديم شهادة عن السلوك من الجهة التي ينتسب إليها المتقدم أو التي يعمل بها. تقديم إقرار بأنه لم يسبق له أن حكم عليه أو قضى عقوبة بالسجن لأي جريمة أخلاقية.

أما في حالة رغبة المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي في الحصول على الجنسية السعودية عليها أيضًا تقديم طلب، استيفاء تلك الشروط الآتية: ثبوت العلاقة الزوجية على الوجه الشرعي. مرور 5 سنوات على الأقل زواجها. تنازلها عن جنسيتها الأصلية أمام كاتب العدل أو القاضي. أن يكون الزواج يتناسب مع التعليمات المنظمة لزواج السعودي من أجنبية. التقديم بالقرارات السابقة. يجب أن تكون مقيمة في المملكة. نموذج طلب تجنيس في السعودية أعلنت وزارة الداخلية أن استقبال الطلبات لا يعني على الإطلاق الحصول على الجنسية، حتى

وإن انطبقت الشروط على المتقدم، لأن منح الجنسية أمر سيادي، للتقديم يجب طلب متكامل الأركان عبر بوابة أبشر، وملء كافة الحقول الفارغة التي تشتمل على أدق بيانات المتقدم، وفيما يلي أهم الأركان التي يجب توافرها في نموذج طلب تجنيس في السعودية: أعلنت وزارة الداخلية أن استقبال الطلبات لا يعني على الإطلاق الحصول على الجنسية، حتى وإن انطبقت الشروط على المتقدم، لأن منح الجنسية أمر سيادي، للتقديم يجب طلب متكامل الأركان عبر بوابة أبشر، وملء كافة الحقول الفارغة التي تشتمل على أدق بيانات المتقدم، وفيما يلي أهم الأركان التي يجب توافرها في نموذج طلب تجنيس في السعودية: البدء بــــــــــ ﷽ أتقدم بالطلب إلى / وزارة الداخلية السعودية.

أتقدم بوافر التحية والسلام لسيادتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وبعد،،،،،،،،،،،، سرد الموضوع. شكر الحكومة السعودية على إتاحة فرصة الحصول على الجنسية السعودية، مع إيضاح الأسباب التي دفعت المتقدم للحصول على الجنسية، وما هي الطموحات والآمال التي يريد تحقيقها على الأراضي السعودية، لتكون سببًا لقبول الطلب، لأن الحكومة تسعى لضم الكوادر وتجنيس الكفاءات. وختامًا أدعوا من الله أن يوفقكم وينير دربكم بكل الخير جزاء ما تقدمونه في خدمة هذا الوطن الغالي، وأني أتمنى أن أنضم لصفوفه لرفع الوطن السعودي عاليًا، وأتعهد أمام الله وأمامكم أني سأرعى مصالح الوطن وأسعى جاهدًا لأن أكون جديرًا بتلك الثقة. إضافة المعلومات الشخصية للمتقدم مثل الاسم الرباعي، محل الميلاد، تاريخ الميلاد، وثيقة الميلاد، الزواج، الطلاق، الوفاة، رقم الوثيقة، محل الإصدار تاريخ الإصدار، الرقم المدني، المؤهل الدراسي، الحالة الاجتماعية.

إرفاق كافة الأوراق والمستندات الثبوتية والتي يجب أن تكون مختومة ومصدقة من الجهات المسئولة. تقديم بيان بكامل الممتلكات داخل المملكة وخارجها. توضيح مصدر الدخل من خلال شهادة مصدقة من جهة العمل + مقدار الدخل الشهري. تقديم الإقرار عن المذهب الديني والنشاط السياسي، أو الحزبي والخدمات العسكرية السابقة. تقديم صورة طبق الأصل لكافة الأوراق والمستندات التي تم ارفاقها. تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (75) موقع من المتقدم ومرفق به صورة شخصية مختومة من الإدارة. تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) بعدد ثلاثة نسخ. توقيع المتقدم بالموافقة على ما تم ذكره في المواد المدرجة للتجنيس. كم تستغرق معاملة التجنيس يسأل المتقدمين للحصول على الجنسية كم تستغرق معاملة التجنيس بعد تقديم الطلب، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية أنها تتراوح من ثلاثة أشهر حتى ستة أشهر، حيث حيث من يقوم بالموافقة رئيس مجلس الوزراء، وهذا بعد أن يتم التدقيق في الشروط التي يجب استيفائها، والنظر في الطلب المقدم، والتأكد أن المتقدم من الكوادر والكفاءات التي تسعى الحكومة السعودية على ضمها.

متى يفتح باب التجنيس في السعودية يسأل العديد متى يفتح باب التجنيس في السعودية، ووفقًا لما

لما جاء في قانون التجنيس أنه تم فتح الباب في 2019، ومازال إلى الآن يتم العمل به، وغير مقتصرًا على جنسيات محددة، بل يقبل تجنيس أيً من الكفاءات من جميع أنحاء العالم. طرح الآخرون عدة أسئلة فيما يخص أهم شروط التجنيس في السعودية، وكما سردنا أدق التفاصيل، سنجيب الآن عن أبرز الأسئلة: ما هي شروط التجنيس في السعودية 2022 الأساسية؟ الإقامة بالمملكة 10 سنوات متتالية، على الأقل، جواز سفر ساري، دخول

المملكة بشكل شرعي، مؤهل عالي بالبكالوريوس، دكتوراه، ماجستير. هل تسمح وزارة الداخلية السعودية قسم التجنيس بالحصول على الجنسية بالزواج؟ نعم عندما تتزوج المرأة من مواطن سعودي، شرط أن تتخلى عن جنسيتها الأصل. ما هي مدة النظر في نموذج طلب تجنيس في السعودية؟ من 3 – 6 أشهر من بدء تسليم الطلب لمركز الأحوال المدنية.

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