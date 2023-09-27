السعودية تعلن عن شرط جديد للراغبين في الزواج من مواطنة مطلقة

الرياض - محمد الاطلسي - وزارة العدل قامـت قبـل ايـام بـالكشف عـن توضيح هـام يـتعلق بـعـدم أحقية أي امرأة مطلقة من الزواج مرة أخـرى إلا فـي حال قيـام المطلقة بتنفيذ بعـض الشروط المطلوبة بالإضافة إلـى انـه يجب ان يـكون صك طلاقها السابق مـعها أو صك خلعها إن كانـت قد قامـت بخلع زوجها.

ووزارة العدل في المملكة بـينت فـي حائط مـوقـع تويتر أنه: “في حال رَغِبَت المرأة المطلقة بالزواج وعقد قرانها مجددا، فلا بد من تقديم صك الطلاق أو الفرقة عند العقد الجديد”.

وقالت أن صك الطلاق يجب أن يحمل رقما وتاريخا يوضح موعد صدوره، لافتة إلى مراجعة الجهة التي قامت بإصداره في حال عدم وجوده.

وأشارت الوزارة إلى أن الزوج المُطلّق، يمكنه متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي https://inhaatportal.moj.gov.sa/ReviewRequest.aspx ، لافتة إلى أن وثيقة توثيق الطلاق ستصله على شكل رابط برسالة على جواله الموثق في نظام أبشر.

وأوضحت الوزارة أن البديل عن صك الطلاق أو الخلع هو الوثيقة التي توثق الحالتين.

يشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء السعودية كانت قد أصدرت تقريرا لها، آخر مارس/ آذار الماضي، أوضحت فيه أن معدلات عقود الزواج بين السعوديين ارتفعت بنسبة 8.9% عام 2020، مقارنة بعام 2019، وفق بيانات سجلات الإدارة لوزارة العدل.

فيما أكدت كذلك ارتفاع معدلات الطلاق في 2020 مقارنة بسابقه بنسبة 12.7%، إذ بلغ إجمالي عدد صكوك الطلاق 57 ألفا و595 صكاً، سجلت أغلبها في الشهور الـ3 الأخيرة من العام الماضي.