حسناء سعودية لم تستطع تمالك نفسها أمام شاب وسيم يعمل في محل فطلبت منه أمر صدم جميع الحضور

الرياض - محمد الاطلسي - أعاد مغردون على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول فيديو جريء لفتاة سعودية تتحرش بعامل في أحد محلات بيع العطور. ولم تستطع الفتاة سعودية تمالك نفسها أمام وسامة شاب وسيم يعمل في محل لبيع العطور.

وتداول ناشطون غاضبون على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر الفتاة وهي تتوسل للشاب أن يخلع الكمامة لترى وجهه.

وظهر في الفيديو الذي وثقه الشاب بنفسه، قيام الفتاة بالتغزل به وإقدامها على طلب رؤية وجهه بطريقة التوسل له، ما اعتبره النشطاء تحرشًا من الفتاة بالشاب ولا يليق بها أن تفعل هذا الأمر.وقالت الفتاة في الفيديو المتداول:" الله يخليك وخر الكمامة "، فوجه الشاب سؤالا لها، قائلا:" لماذا؟"، فأجابت عليه:" لكي أرى وجهك ". وفي المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع، رد الشاب على الفتاة بقوله:" معي عهد ما أفك الكمامة