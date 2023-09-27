اتفرج سعودي يشعل مواقع التواصل بسبب ما فعله مع فتاة حسناء وسط الطريق وبدون خجل!

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل سائح سعودي كان في رحلة سفر إلى بولندا ووجد حادثًا على الطريق.

وأظهر المقطع انحراف سيارة عائلة بولندية وسقوطها في منطقة منخفضة بجانب الطريق، وقع هذا الحادث أثناء مرور السائح السعودي بالقرب من المكان.

وبعد توجهه بسيارته نحو سيارة العائلةالبولندية، بحث السائح السعودي عن وسيلة لسحب السيارة، ولكنه لم يجد “هوك” مناسبًا.

في النهاية، تمكن السائح السعودي من سحب السيارة باستخدام “الواير”.

وفي مقطع الفيديو، ذكر السائح السعودي أن العائلة البولندية عرضت عليه أموالًا مقابل مساعدته في سحب السيارة، ولكنه رفض هذا العرض بشكل قاطع.

وقد سأل أحد أفراد العائلة البولندية السائح السعودي عن مكان أصله، ليجيبه بأنه من المملكة العربية السعودية، وفقًا لما أظهره مقطع الفيديو.