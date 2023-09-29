6 أشهر دون إقامة أو عقد عمل أو كفيل!.. الجوازات السعودية تكشف شروط تأشيرة العمل الجديدة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الجوازات السعودية عن وجود تأشيرة الخروج الجديدة للمقيمين وقد طرح أحد المقيمين في المملكة سؤال على الحساب الرسمي للجوازات السعودية على منصة تويتر وهو "ما هي شروط الحصول على تأشيرة الخروج الجديدة للمقيمين؟" وأجابت الجوازات السعودية عن ذلك.

حيث أشارت إلى أن شروط الحصول على تأشيرة العمل المؤقت في السعودية تتمثل في أن يجب أن تكون حالة المؤسسة المستقدمة للفرد قائمة وأن يكون لديها رخصة سارية وكذلك سجل تجاري ساري مع وجود استثناء في الأنشطة التي لا تحتاج إلى وجود سجل تجاري.

علاوة على ذلك يجب على الوزارة أن تشترط عدم وجود أي ملاحظات سلبية على المؤسسة وهذا من قبل نظام حماية الأجور في المملكة العربية السعودية مع وجود مطابقة لمتوسط مواصفات المنشأة الخضراء على الأقل.

إلى جانب أنه لا يجوز بقاء حامل التأشيرة المؤقتة في المملكة العربية السعودية لمدة تزيد عن 6 أشهر بحد أقصى في العام الواحد، ما لم يتم تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم وهذا بناءً على ما تنص عليه اللائحة التنظيمية للتأشيرات المؤقتة والموسمية، وأصبح قانون العمل في المملكة يضم عقود العمل المؤقتة.