على خُطى أمريكا .. السعودية لأول مرة تمنح الجنسية للوافدين عند إقامتهم هذه المدة دون سفر؟

الرياض - محمد الاطلسي - وفقاً لرؤية 2030 التي تنفذها المملكة العربية السعودية، صدرت التوجيهات السامية بمنح الجنسية السعودية للمولودين في المملكة، خلال فترة زمنية معينة وضحها المرسوم الملكي بالتفصيل وفي هذا المقال سوف نعيد نشرها بالتفصيل أيضاً، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة التي أضيفت على قانون منح الجنسية السعوديةنص المرسوم الملكي على أن هناك فئات معينة يمكنهم الحصول على الجنسية السعودية، إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة، وهم كالتالي:

1- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.

الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية والمقيمون فيها عام 1332_1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 1345/3/22 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

3ـ – من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 1345/3/22 ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

كما أوضح هذا المرسوم تعديل جديداً على منح هذا الجنسية المشرعه في بداية هذا العام 2023 ، لمن تتحقق فيهم هذه الشروط.وينص المرسوم على ” تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية عبر “إحلال عبارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء” الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على اقتراح وزير الداخلية، محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.هذا وكانت المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية كانت تنص قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية، لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة”.

الشروط الجديدة للحصول على الجنسية السعودية

أعلنت زارة الداخلية السعودية في قسم التجنيس على موقعها الإلكتروني الرسمي قانون التجنيس في السعودية وقد نص نظام وقانون التجنيس الجديد في المملكة على بدا استقبال وقيد الطلبات التي يتم توجيهها لوزير الداخلية للحصول على الجنسية وفقًا لما جاء في المادة التاسعة من النظام، على أن يتم بحث الطلبات المقدمة بشكل مبدئي من قبل لجنة مختصة، وهناك عدد من الشروط للحصول على الجنسية السعودية، وهي كالتالي:ضرورة أن يكون المتقدم دخل للأراضي السعودية بطريقة مشروعة– يحمل جواز سفر ساري، يستطيع من خلاله الرجوع لبلاده مرة أخرى به.

– ضرورة أن يكون قد مضى على اقامته مدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية من خلال رخصة الإقامة النظامية التي يحملها بما يتماشى مع أحكام النظام الخاص

– أن يكون المتقدم من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.

– الثلاثة عناصر السابقة تمثل عدد من النقط يجب أن يحصل عليها المتقدم ولا تقل عن 33 نقطة موزعة بشكل محدد كالآتي:

10 نقاط: الإقامة لا تقل عن 10 سنوات متتالية. 13 نقطة: المهنة والتي يتم إثباتها من خلال المؤهل فهي مثل (13 نقطة كاملة لشهادة الدكتوراه في الطب أو الهندسة، 10 نقط شهادة الدكتوراه في العلوم الأخرى، 8 نقاط شهادة الماجيستير، 5 نقاط شهادةالبكالوريوس

.10 نقاط: للروابط الأسرية عند وجود أقارب سعوديين للمتقدم مثل إذا كان الأب او الأم سعودي 3 نقاط، الزوجة والديها سعوديين 2 نقطة، أولاد أخوة سعوديين 2 نقطة ولو أخ واحد نقطة واحدة.

الحد الأدنى للحصول على النقاط 23 نقطة.عندما أعلن سمو الملك سلمان بن عبد العزيز فتح باب الحصول على الجنسية عام 2019، كان يهدف لاستقطاب الكوادر والكفاءات التي ستقوم بدورها في تعزيز فرصة المملكة على تحقيق رؤية 2030، لذا فتح الباب لتجنيس الكفاءات فقط بالإعلان عن المهن التي تحتاجها السعودية للتجنيس، فهو ويحرص على ضم المتميزون والمبدعون من الأطراف المجاورة سواء أكانوا من البلاد النازحة أو من مواليد السعودية التي تنتظر الفرصة للتعبير عن نفسها مثل:

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التكنولوجيين.

قطاعات الطاقة الذرية.

مجال الفضاء.مجال الفضاء.

لإنترنتخطوات التقديم على الجنسية السعودية

• قم بالضغط على رابط منصة “أبشر” وادخل عليه وسّجل دخولك ببيانات الدخول إلى حسابك عليه.

• ثم قم باختيار أيقونة “خدماتي” ثم قم بالضغط على أيقونة “حجز موعد” من خلال الخيارات المدرجة.

• وبعد ذلك قم باختيار “إدارة الأحوال المدنية الأقرب لك” وبعدها حدد سبب الحجز ثم انقر “تقديم طلب التجنيس”.

• بعد ذلك قم بتقديم كل الأوراق الرسمية التي تعزز طلبك ومطلوبة كلها من قبّل الوزارة حتى يتم قبول الطلب.

• حدد تاريخ طلب الجنسية واكتب رقم التسجيل وضع معها كل الوثائق الرسمية واملأ كل البيانات المطلوبة.

• سيتم النظر في الطلب والرد عليك بعد ذلك في حالة أنه تم قبوله وفي حالة الرفض أيضًا سيتم إعلامك سبب الرفض