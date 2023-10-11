لهذه الأسباب المرأة السعودية تعشق أصحاب هذه الجنسية وتفضل الزواج منهم !!.. لن تتوقعها؟

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت الإستشارية النفسية للأسرة زهرة المعبي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بتصريحاتها التي تحدثت فيها عن تفضيل نساء السعودية الزواج من الشباب المصريين.

وقالت الاستشارية زهرة المعبي الحاصلة على الدكتوراه في الصحه النفسيه والأسرية بأن النساء السعوديات يريدون الزواج من الرجل الأجنبي وعلى رأسهم الرجل المصري.

واضافت أنا ادعم النساء السعوديات من الزواج من اصحاب الجنسيات الأخرى من الأجانب، مثل المصريين واللبنانيين حيث صدر قبلها الأنظمة المختلفة التي تدعم المرأة السعودية في حال طلاقها من الأجنبي.• 3 أسباب تجعل السعوديات يفضلن الزواج من المصري

قالت الاستشارية زهرة المعبي أن هناك عدد من الأسباب التي تجعل من المرأة السعودية تفضل الزواج من أصحاب الجنسيات الأخرى وخاصة المصريين، منها ما يلي:

1- الرجل السعودي لا يعاملها مثل المعاملة التي تحصل عليها من الأجانب، حيث أن الرجل الأجنبي يلبي كل ما ترغب بها، لانها هي التي تتحكم في إقامته في أراضي المملكة، “وتعتبر هي ولية نعمته” .

2- يتصدر لدى النساء السعوديات، المصريين في الدرجة الأولى و اللبنانيين في المرتبة الثانية واليمنيين في المرتبة الثالثة وذالك يرجع الى “حلاوة اللسان والتظاهر بكمية الحب لهن” وهذا الذي يفتقد إليه بغض الرجال السعوديين.

1- الرجل السعودي لا يعاملها مثل المعاملة التي تحصل عليها من الأجانب، حيث أن الرجل الأجنبي يلبي كل ما ترغب بها، لانها هي التي تتحكم في إقامته في أراضي المملكة، “وتعتبر هي ولية نعمته” .