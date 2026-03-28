الهلال يتلقي نبأ كارثي بإصابة محترف الفريق مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 02:19 مساءً - تلقى نادي الهلال ضربة قوية بعد تعرض نجمه الشاب سايمون بوابري لإصابة خلال تواجده مع منتخب فرنسا، ما أثار حالة من القلق داخل أروقة نادي القرن الآسيوي بشأن طبيعة الإصابة ومدة غيابه المحتملة. مع النادي الهلالي خلال الفترة المقبلة الحامسة لموسم 2025/2026.

منتخب فرنسا يعلن تفاصيل إصابة بوابري

بحسب بيان رسمي صادر عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تقرر مغادرة اللاعب لمعسكر الديوك والعودة إلى ناديه بشكل فوري، كإجراء احترازي عقب شعوره بآلام حالت دون مشاركته في التدريبات الجماعية خلال الساعات الماضية.

ومن المنتظر أن يخضع بوابري لفحوصات طبية دقيقة فور وصوله إلى الرياض، من أجل تحديد حجم الإصابة ووضع البرنامج العلاجي المناسب، وسط ترقب كبير من الجهازين الفني والطبي داخل الهلال.

وتسود حالة من القلق بين جماهير الفريق، خاصة أن اللاعب يُعد من العناصر المؤثرة في تشكيل الهلال، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني في تحقيق التوازن داخل الملعب خلال المباريات الحاسمة.

موقف الهلال من إصابة بوابري

يأمل مسؤولو الهلال أن تكون الإصابة بسيطة، وألا تتسبب في غياب طويل، خصوصًا مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم على الصعيدين المحلي والقاري.

وينتظر الجهاز الفني التقرير الطبي النهائي لحسم موقف اللاعب من المشاركة في المواجهات المقبلة، في وقت يسعى فيه الهلال للحفاظ على جاهزية عناصره الأساسية قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي.