الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو يتضمن قيام قائد سيارة "أجرة" بالسماح لبعض الأطفال بالجلوس بحقيبة السيارة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 02:20 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "أجرة" بالسماح لبعض الأطفال بالجلوس بحقيبة السيارة حال سيره بأحد الطرق ببورسعيد معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "رخصة قيادة منتهية"– مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحى)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو مع أنجال خاله.تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.