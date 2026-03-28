غارات جوية تستهدف جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية ومحطة بوشهر النووية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 02:20 مساءً - أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن غارة جوية استهدفت جامعة العلوم والتكنولوجيا الإيرانية في طهران اليوم السبت، وذكرت الوكالة نقلاً عن مكتب العلاقات العامة بالجامعة، أن الإضراب ألحق أضراراً بالمباني البحثية والتعليمية.

بدورها أفادت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بأن غارة جوية استهدفت أرض محطة بوشهر للطاقة النووية قبيل منتصف الليل.

لم يتسبب الهجوم، وهو الثالث خلال عشرة أيام، في أي أضرار مادية ولم يسفر عن أي إصابات، وفقاً لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وأكدت المنظمة عدم ورود أي تقارير عن أعطال فنية في الموقع. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تلقت إخطاراً بالضربة التي شنتها إيران.