رباعية الفراعنة تفجر بركان الغضب في السعودية.. واجتماع طارئ مع رينارد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 02:20 مساءً - أثارت الهزيمة الثفيلة التي تعرض لها منتخب السعودية على ملعبه وسط جماهيره أمام منتخب مصر برباعية نظيفة، فى المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التى تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ردود أفعال واسعة داخل الشارع الرياضي السعودي.

رباعية منتخب مصر حديث صحف السعودية

وعنونت صحيفة «الشرق الأوسط»، «رباعية مصرية تكشف حال أخضر رينارد»، وقالت إن منتخب السعودية تلقى واحداً من أقوى الدروس الكروية على الإطلاق، قبل مشاركته المونديالية المقبلة، وذلك بخسارته الصادمة على يد منتخب مصر برباعية نظيفة.

وقالت الصحيفة، إن أداء منتخب مصر لم يتأثر إطلاقاً بغياب قائده محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بينما لم يظهر المنتخب السعودي أي لمحات هجومية؛ ما يترك المدرب رينارد فى حيرة من أمره مع اقتراب انطلاق النهائيات الصيف المقبل، بينما ظهرت أخطاء فادحة، خصوصاً على صعيد الخطوط الخلفية في الدفاع والحراسة، فيما كان العقم التهديفي عنوان الخط الهجومي وسط اجتهادات لا بأس بها من خط الوسط.

وكشفت الصحيفة أن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقد اجتماعا عاجلا بالفرنسي رينارد مدرب الأخضر واللاعبين فور نهاية المواجهة الودية أمام المنتخب المصري، وتناول الاجتماع مسببات التراجع الفنى الذي ظهر به الفريق خلال اللقاء، وتأكيد أهمية تدارك الأخطاء وتصحيح المسار بشكل سريع.

أما صحيفة «الرياضية»، فقالت إن منتخب السعودية تلقى أسوأ هزيمة منذ 8 سنوات، بعدما خسر برباعية أمام منتخب مصر، وقالت إنه للمرة الأولى منذ 27 مارس 2018 يخسر «الأخضر» مباراةً بأربعة أهداف.

وفي ذلك اليوم، قبل ثمانية أعوامٍ بالضبط، خسِر المنتخب، مع المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، بأربعة أهدافٍ دون رد من نظيره البلجيكي، في لقاء تجريبي احتضنته بروكسل، العاصمة البلجيكية ضمن استعدادات الطرفين لمنافسات كـأس العالم في روسيا.

في السياق ذاته، عنونت صحيفة «عكاظ»، «الأخضر لا مستوى ولا روح.. خسر ودية مصر برباعية ورينارد يصدم الشارع الرياضي»، وأوضحت الصحيفة أن التحديات القادمة تتطلب قرارات فنية تسهم في تحسين الأداء العام للمنتخب.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر وأوروجواي، فيما يتواجد المنتخب ‌المصري في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

على صعيد متصل، قالت صحيفة «سبورت» أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجه رسالة تحليلية صريحة للمسؤولين عن الكرة السعودية، عقب المواجهة الودية مشيراً إلى أن الاعتماد المفرط على العناصر الأجنبية في الدوري السعودي بدأ يلقي بظلاله السلبية على منتخب السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن حسام حسن يرى أن الصعوبات التي واجهها المنتخب السعودي في التصفيات المونديالية لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتيجة طبيعية لتراجع دور اللاعب المحلي في المسابقات المحلية.

وانتقد حسام حسن سياسة التركيز المتزايد على المحترفين الأجانب في الدوري السعودي، مؤكداً أن ذلك جاء على حساب فرصة اللاعب الوطني في المشاركة والتطور، وقال: «الدوري السعودي ركز زيادة مع المحترفين الأجانب ونسي شوية اللاعب المحلي، وهذا ما جعل التصفيات صعبة جداً على المنتخب.. لازم اللاعب السعودي يأخذ فرصة أكبر في الملعب عشان يرجع لمستواه»، مشددًا على أن منح الثقة للاعبين المواطنين سيؤدي إلى تغيير جذري في شكل ونتائج المنتخب في الاستحقاقات القادمة.