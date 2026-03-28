هتدفع غرامة وتتشمع.. تفاصيل عقوبات مخالفة مواعيد غلق...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 02:19 مساءً - في إطار تنفيذ قرارات الدولة وترشيد استهلاك الطاقة، تواصل وزارة التنمية المحلية دورها التنفيذي لتحويل توجيهات مجلس الوزراء إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع، مع مراعاة التداعيات الاقتصادية والاعتبارات الأمنية المرتبطة بتداعيات أزمة الطاقة العالمية.

موعد بدء إغلاق المحلات في مصر

تبدأ المحافظات، اعتبارًا من مساء اليوم السبت 28 مارس 2026، تطبيق مواعيد غلق المحال التجارية بشكل فعلي، وسط رقابة مشددة تستهدف خفض الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء وتحقيق نسب ترشيد ملحوظة في الاستهلاك.

عقوبات مخالفة مواعيد غلق المحلات في مصر

أجزمت الدكتورة "منال عوض" وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ضرورة تطبيق منظومة عقوبات متدرجة، مع الالتزام بالحسم في مواجهة المخالفين، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل، وتشمل هذه الإجراءات:

المرحلة الأولى هي تكون بتوجيه إنذار فوري وتحرير محضر رسمي للمخالفة.

المرحلة الثانية تكون بفرض غرامات مالية مشددة وفقًا لأحكام قانون المحال العامة.

المرحلة الثالثة تنفيذ الغلق الإداري للمنشأة وتشميعها حال تكرار المخالفة أو استمرار التشغيل بعد المواعيد المحددة.

خطة رقابية محكمة لضمان الالتزام بالغلق

وفي السياق ذاته، أعدت وزارة التنمية المحلية منظومة متابعة دقيقة على مدار الساعة لضمان الالتزام الكامل بقرارات الغلق، ترتكز على عدة محاور رئيسية: