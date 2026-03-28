خطوة إنسانية.. وزارة الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 02:19 مساءً - في خطوة إنسانية تعكس اهتمام الدولة بالبعد الاجتماعي وحقوق الإنسان، أعلنت وزارة الداخلية منح جميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية، اليوم السبت الموافق 28 مارس 2026، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد المرأة خلال شهر مارس، وعلى رأسها عيد الأم، تقديرًا للدور الكبير الذي تقوم به المرأة المصرية في بناء المجتمع.

زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في عيد الأم 2026

تأتي هذه الزيارة الاستثنائية في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الروابط الأسرية بين النزلاء وذويهم، حيث تتيح لهم فرصة لقاء أسرهم في مناسبة إنسانية تحمل طابعًا خاصًا، ويُعد هذا التواصل المباشر عاملاً مهمًا في تحسين الحالة النفسية للنزلاء، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي داخل مراكز الإصلاح.

وتؤكد الوزارة أن هذه المبادرات تساهم في خلق بيئة إيجابية تساعد على تقويم السلوك، وتعزز من فرص إعادة دمج النزلاء في المجتمع بعد انتهاء فترة العقوبة، من خلال الحفاظ على العلاقات الأسرية وعدم انقطاعها.

دعم حقوق الإنسان في السجون المصرية وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل

يأتي القرار ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لتطبيق السياسة العقابية الحديثة، التي تعتمد على احترام حقوق الإنسان وتوفير الرعاية الشاملة للنزلاء، وتشمل هذه الرعاية الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب برامج التعليم والتأهيل المهني.

كما تعمل الوزارة على تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يضمن توفير بيئة إنسانية متكاملة، ويؤكد أن الهدف من العقوبة هو الإصلاح والتأهيل وليس الردع فقط، وهو ما يتناسب مع توجهات الدولة في الجمهورية الجديدة.

دور المرأة المصرية في تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي

تزامن هذه المبادرة مع الاحتفال بعيد الأم يعكس تقديرًا واضحًا لدور المرأة المصرية، باعتبارها حجر الأساس في بناء الأسرة والمجتمع، فالمرأة، وخاصة الأم، تلعب دورًا محوريًا في ترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية داخل الأسرة.

ومن خلال هذه الخطوة، تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التماسك الأسري، وإبراز أهمية الروابط الإنسانية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في مختلف المؤسسات.