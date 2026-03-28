تطور مفاجئ مفأجاه لـ للخضر.. نجم الجزائر يختار تمثيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 02:19 مساءً - تلقي منتخب الجزائر صدمة مدوية، بعدما قرر أحد اللاعبين تمثيل منتخب السودان، وأثار قرار استدعاء اللاعب الجزائري أبوبكر عبد القادر وابدي لتمثيل منتخب السودان حالة واسعة من الجدل، وذلك قبل خوض مواجهتين وديتين أمام المنتخب السعودي الرديف خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وجاء اختيار اللاعب ضمن قائمة المدرب جيمس كواسي أبياه رغم عدم استيفائه الكامل لشروط التجنيس، وهو ما فتح باب التساؤلات حول مدى قانونية مشاركته بقميص صقور الجديان.

كان اتحاد الكرة السوداني قد سمح في وقت سابق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بمنح الجنسية المزدوجة لبعض اللاعبين المحترفين، بهدف قيدهم كلاعبين محليين في الأندية، وهو ما استفاد منه وابدي بعد انضمامه إلى الأهلي مدني قادمًا من نادي مشيرب القطري في صيف 2025.

ورغم حصوله على الهوية السودانية للمشاركة محليًا، تفاجأت الجماهير بضمه إلى المنتخب الأول قبل مرور عام كامل على تواجده في البلاد، ما زاد من حدة الجدل حول أحقيته الدولية في تمثيل السودان.

تألق قوي لـ ابدي يلفت الأنظار

وكان وابدي قد قدم مستويات مميزة مع فريقه، خاصة في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، حيث شارك في 4 مباريات ولفت الأنظار بأدائه، رغم خروج فريقه من الأدوار التمهيدية أمام النجم الساحلي.