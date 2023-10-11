الكشف عن سر تأخرسلاح الجو الإسرائيلي بعد اختراق الفصائل الفلسطينية حدود إسرائيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مدير مكتب قناة العربية في فلسطين زياد حلبي مفاجأة عن سر نجاح الفصائل الفلسطينية في اختراق حدود إسرائيل وسبب تأخر سلاح الجو الإسرائيلي في التدخل.

وقال زياد حلبي أن هناك أمور بدأت تتكشف بعد اقتحام حماس للمنطقة الحدودية مع إسرائيل، من بينها أنه اتضح أن المقاتلين الذين دخلوا واحتلوا 8 مواقع عسكرية عمليا دمروا الاتصالات العسكرية بالكامل، وفقدت الاتصالات بين الوحدات ومع سلاح الجو الإسرائيلي وبالتالي لم يكن يستطيع أن يقوم بغارات بدون التنسيق والاتصال الأرضي مع القوات الإسرائيلية.

وتابع أن الأمر الآخر : إسرائيل أقرت بأنها تقوم بالتنصت الدائم على أجهزة حماس والاتصالات فيما بينها وبين المقاتلين، واتضح أن حماس كان لديها اتصالات غير مخترقة إسرائيليا استخدمتها في هذه العملية.