سيدة سعودية تطلب الطلاق بعد أشهر من الزفاف وعندما سألها القاضي عن السبب كان جوابها صادم!

الرياض - محمد الاطلسي - أوضحت المواطنة، أنها تزوجت منذ 5 أشهر وأن زوجها على علم بذلك منذ البداية، ولم يشترط عليها في عقد النكاح عدم التصوير، معبرة عن رغبتها في عدم استمرارية الحياة الزوجية بينهما وفقًا لـ "الوطن". وأشارت المواطنة أنها تريد الانفصال عنه، بسبب ما يقوم به من سلوك يتمثل بالشتم والتذمر منها أثناء تصويرها أي إعلان تجاري، وبالفعل حصلت على الطلاق بعد اتفاق بين الطرفين على ذلك

أأكدت أنها أصدرت دليلا تنظيميا لاستحداث قوائم طعام مناسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام، إذ تم وضع ضوابط واشتراطات خاصة للمطاعم والشركات الغذائية بضرورة الوصول لقوائم الطعام بمكوناتها وبشكل سهل وواضح للمستهلك النهائ.كما أكدت أنها ألزمت المطاعم بتخصيص عدد من قوائم الطعام تكون منفصلة وخالية من المكونات المسببة للحساسية، أو أن تكون قائمة الطعام لمن يعانون من الحساسية مستقلة عن قائمة الطعام الرئيسية تقدمت مواطنة سعودية بدعوى لطلب الطلاق، أمام محكمة الأحوال الشخصية، إثر نشوب خلافات مستمرة بينهما بسبب استخدام الزوجة لإحدى تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، طلبت الزوجة الطلاق، لاعتراض زوجها استخدامها تطبيق "سناب شات"، وقالت في دعواها، إن زوجها تدخل بحياتها الشخصية ومنعها من استخدام «السناب الشات» للإعلانات.

ولفتت الهيئة إلى أنها توصلت إلى هذه النتائج عبر دراسات بحثية بالتعاون مع جامعة طيبة لتحديد معدل انتشار حساسية الطعام في المملكة وعلى أكثر المكونات الغذائية المسببة للحساسية وتحديد أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام.