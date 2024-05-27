اتفرج..مواطن سعودي يقوم بهذا العمل الدنيء في وضح النهار وعند إلقاء القبض عليه صدمهم بهذا الرد؟!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم، القبض على شخص لإطلاقه النار في الهواء في مكان عام، معرضًا بذلك حياة نفسه وحياة الآخرين للخطر.

تفاصيل القبض على المُخالف:

تم رصد سلوك المُخالف من قبل الجهات الأمنية. تمت متابعة المُخالف والقبض عليه في وقت لاحق. أكدت شرطة الرياض أنه تم توقيف المُخالف واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

تم إحالة المُخالف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات. تحذير من شرطة الرياض:

تُحذر شرطة الرياض من مخاطر إطلاق النار في الهواء، لما له من عواقب وخيمة على حياة الأفراد. تؤكد شرطة الرياض على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة، واحترام سلامة وأمن المجتمع.