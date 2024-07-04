انتهى زمن السعودية وامريكا .. هذه الدولة الاخرى ستصبح في قمة الثراء بعد اكتشاف أكبر بئر نفطي فيها.!

الرياض - محمد الاطلسي - في تفاصيل جديدة مفاجأة كشفت صحيفة «أوك دياريو» الإسبانية من خلال أحد تقاريرها، عن البلد الذي يمتلك أكبر قدر من مخزون النفط حول العالم. من حيث انتاج النفط.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى من حيث إنتاج النفط الخام العالمي، وتليها في المركز الثاني المملكة العربية السعودية، ثم روسيا في المركز الثالث من حيث أكبر منتجين للنفط، أما فيما يتعلق بأكبر منتجين للنفط في العالم؛ فأشار التقرير إلى أن أكبر الدول إنتاجًا للنفط هي إيران والكويت والعراق والصين والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وكندا، إلا أنها رغم ذلك لا تتمتع بميزة امتلاك أكبر قدر من الاحتياطيات النفطية العالمية. البلدان المصدرة للبترول:وحسب البيانات التي جمعتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن أكبر احتياطي نفطي في العالم يقع في فنزويلا، حيث تمتلك نحو 303 مليارات برميل من احتياطيات النفط القابلة للاستخراج. وتنتج فنزويلا من النفط الخام نحو 700000 برميل بشكل يومي، وهذا رقم أقل بكثير من إنتاج المنتجين الرئيسيين حول العالم.