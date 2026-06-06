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ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء

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ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء

ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 03:30 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .

 

فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها قرابة (3) طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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