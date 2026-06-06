الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. وعاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 03:30 مساءً - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم السبت، حيث أكدت أن موجة طقس شديدة الحرارة تضرب أغلب أنحاء الجمهورية نهاراً، بالتزامن مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التي قد تؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية في عدة محافظات.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان لها اليوم، أن البلاد تشهد أجواءً شديدة الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، في حين تميل درجات الحرارة نحو الاعتدال النسبي على السواحل الشمالية لتكون الأجواء بها مائلة للحرارة إلى حارة، مشيرة إلى ضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

ورصدت الأقمار الصناعية التابعة للهيئة نشاطاً ملحوظاً للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على أن تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، سيناء، محافظة البحر الأحمر، وجنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أن الرياح قد يصاحبها هبات قوية تتراوح سرعتها ما بين (50 إلى 60) كيلومتراً في الساعة، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في الرؤية الأفقية، لافتة إلى أن الرؤية قد تصل إلى أقل من 1000 متر على مناطق من محافظات شمال الصعيد نتيجة الأتربة العالقة.

وفي السياق ذاته، وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حزمة من النصائح والإرشادات العاجلة للمواطنين لضمان سلامتهم خلال الساعات المقبلة، وتمثلت في الآتي:

القيادة بحذر: ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية نظراً لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

تجنب اللوحات الإعلانية: الابتعاد التام وعدم الوقوف تحت الأشجار، اللوحات الإعلانية الضخمة، والمنازل المتهالكة تجنباً لسقوطها بفعل هبات الرياح القوية.

ارتداء الكمامات: إلزامية ارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنزل، وخاصة لمرضى الجيوب الأنفية، حساسية الصدر، والأمراض التنفسية لتجنب مضاعفات الأتربة.