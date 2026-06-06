محافظ القاهرة: هيئة النقل العام تنقل نحو مليون راكب يوميًا عبر 2500 أتوبيس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 03:30 مساءً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة اليوم في عددٍ من المشروعات بمحافظة القاهرة، استهلها بتفقد مقر هيئة النقل العام بالمحافظة، لمتابعة المنظومة المُطورة للنقل العام، يرافقه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي، نائبة المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور مهندس عصام عبدالخالق الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، إلى جانب محيى الدين جيوشي، رئيس مجلس إدارة شركة جيوشي لصناعة وسائل النقل، والمهندس خالد جيوشي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والدكتور عمرو إسماعيل، المدير التنفيذي للشركة.

بدوره، رحب محافظ القاهرة بزيارة رئيس الوزراء لمقر هيئة النقل العام، مؤكداً أن مسيرة الهيئة تمتد لعقود طويلة في خدمة أبناء القاهرة الكبرى، منذ تأسست عام 1964، وكانت ولا تزال شريانًا رئيسيًا للحركة داخل العاصمة، حيث تنقل نحو مليون راكب يوميًا من خلال 173 خطًا، و150 محطة نهائية، و2800 محطة عابرة، باستخدام أسطول يضم نحو 2500 أتوبيس موزعة على 17 جراجًا على مستوى القاهرة الكبرى، وكذا عدد 1800 ميني باص تابع لمشروع شركات النقل الجماعي، مضيفاً أن خدمات الهيئة تغطي نطاقًا جغرافيًا واسعًا يمتد من بنها والقناطر الخيرية شمالًا إلى حلوان والتبين جنوبًا، ومن الهايكستب والعبور شرقًا إلى الحوامدية والبدرشين ومنشأة القناطر غربًا، فضلًا عن خدمة المدن العمرانية الجديدة بالقاهرة الكبرى.