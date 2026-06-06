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الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادتنا وخرق...

الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادتنا وخرق...

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الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادتنا وخرق...

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الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادتنا وخرق...

الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادتنا وخرق...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 02:17 مساءً - تعرب وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها، وبأشد العبارات، للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، والتي كان آخرها فجر اليوم، في عدوانٍ سافرٍ يتجاهل المطالبات الدولية الداعية إلى وقف هذه الممارسات، وغير مكترثٍ بما تشكله من تهديدٍ مباشرٍ لحياة المواطنين والمقيمين، ولأمن المنطقة واستقرارها.


وتؤكد الوزارة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، كما تشكل تصعيداً خطيراً يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب، في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهوداً حثيثة لوقف العمليات القتالية وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة.


وتجدد الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد. 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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