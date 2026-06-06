الاكسسوارات التريندي للسنة دي

الاكسسوارات التريندي للسنة دي

محافظ القاهرة: هيئة النقل العام تنقل نحو مليون راكب يوميًا عبر 2500 أتوبيس

محافظ القاهرة: هيئة النقل العام تنقل نحو مليون راكب يوميًا عبر 2500 أتوبيس

وزير الخارجية يشارك في الجلسة العامة للاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي

وزير الخارجية يشارك في الجلسة العامة للاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي

وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية

وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية

ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء

ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء

الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. وعاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات

الأرصاد تحذر: طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. وعاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع خدمات سوق الجملة الجديد بالغردقة

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع خدمات سوق الجملة الجديد بالغردقة

‎وزير الزراعة يبحث مع الجانب السعودي تنسيق المواقف في مؤتمر مكافحة التصحر

‎وزير الزراعة يبحث مع الجانب السعودي تنسيق المواقف في مؤتمر مكافحة التصحر

وزير الخارجية يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وزير الخارجية يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادتنا وخرق...

الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية انتهاك صارخ لسيادتنا وخرق...

الرئيسية أخبار مصرية

وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية

وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 03:30 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية وعضو اللجنة التنفيذية للبنك، يوم السبت ٦ يونيو، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن تقديره للشراكة الوثيقة والممتدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به البنك في دعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصةً في ضوء المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر كإحدى أكبر دول عمليات البنك على مستوى المنطقة، مؤكداً التطلع إلى مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.

كما أكد الوزير عبد العاطى التزام الدولة بمواصلة تنفيذ نموذج نمو يقوده القطاع الخاص من خلال توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية والتحول الرقمي والخدمات المالية، بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويخلق فرصاً جديدة للنمو والتشغيل.

وتطرق اللقاء إلى التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة تلك التحديات بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تبني نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في امتصاص جانب كبير من الصدمات الخارجية.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية اضطلاع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور أكثر مرونة وسرعة في دعم الدول الأعضاء للاستجابة للتداعيات الاقتصادية للأزمة الراهنة، مرحباً بإعداد البنك لحزمة استجابة لأزمة شرق المتوسط.

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس البنك بما حققه الاقتصاد المصري من تقدم في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الإطار إلى الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

إخترنا لك

وزير العمل ومدير عام "العمل الدولية" يبحثان تعزيز التعاون الفني ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل و"برنامج العمل اللائق

أخبار ذات صلة

0 تعليق