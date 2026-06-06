وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 يونيو 2026 03:30 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية وعضو اللجنة التنفيذية للبنك، يوم السبت ٦ يونيو، وذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن تقديره للشراكة الوثيقة والممتدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكداً أهمية الدور الذي يضطلع به البنك في دعم أولويات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصةً في ضوء المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر كإحدى أكبر دول عمليات البنك على مستوى المنطقة، مؤكداً التطلع إلى مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي.

كما أكد الوزير عبد العاطى التزام الدولة بمواصلة تنفيذ نموذج نمو يقوده القطاع الخاص من خلال توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية والتحول الرقمي والخدمات المالية، بما يعزز جهود التنمية الاقتصادية المستدامة ويخلق فرصاً جديدة للنمو والتشغيل.

وتطرق اللقاء إلى التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة تلك التحديات بفضل الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، وعلى رأسها تبني نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في امتصاص جانب كبير من الصدمات الخارجية.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية اضطلاع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور أكثر مرونة وسرعة في دعم الدول الأعضاء للاستجابة للتداعيات الاقتصادية للأزمة الراهنة، مرحباً بإعداد البنك لحزمة استجابة لأزمة شرق المتوسط.

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس البنك بما حققه الاقتصاد المصري من تقدم في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامجها للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الإطار إلى الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.