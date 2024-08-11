اذهلت عقول العالم ..اتفرج مدينة سعودية تحولت من صحراء قاحلة إلى مركز عالمي لإنتاج النفط

الرياض - محمد الاطلسي - منذ 85 عاما، ووسط صحراء الملتهبة شرق السعودية، تحولت مدينة "بقيق" شرق السعودية، من مدينة هادئة إلى مركز اهتمام عالمي، نظير اكتشاف النفط في أراضيها، لتكون اليوم أحد أهم القواعد المنتجة للبترول في السعودية، وركيزة اقتصادية متينة، نظير ما تحويه من منشآت لتكرير النفط ومعامل للغاز ومركز لخطوط أنابيب البترول التي تنقل النفط من الحقول إلى مواني التصدير.

بدأت قصة المدينة الصغيرة حين اكتشفت أرامكو السعودية حقل "بقيق" عام 1940 لتقوم بتخطيط المدينة لتكون مقراً للعاملين في الشركة -آنذاك- ومن هنا بدأت الحركة التنموية في المدينة، لتحوي اليوم أكبر مرافق معالجة الزيت في السعودية، إضافة لأكبر معمل لتركيز الزيت في العالم. وكان ذلك بعد اكتشاف بئر الدمام رقم 7 أو بئر الخير، والتي تعتبر أولى بئر نفط اكتشفت في السعودية في مارس 1938 م، وعلى بعد أميال قليلة شمال الظهران على التل المعروف باسم (جبل الظهران).