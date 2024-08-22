انت الأن تتابع خبر خذوا احتياطكم من الان ولا تخرجوا من منازلكم .. ميشال حايك يحذر الجميع شهر اغسطس لن ينتهى على خير واقد اعذر من انذر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقع العراف اللبناني ميشال حايك وقوع أزمة كبرى وكارثة هائلة قريبًا، محذرًا من أن الخطر أصبح وشيكًا، داعيًا المواطنين لأخذ الاحتياطات الضرورية والاستعداد لمواجهة هذه الظروف.

وذكر حايك أنه استنادًا إلى تحليلاته الفلكية، هناك تداخلات كونية معقدة تشير إلى أن نهاية شهر أغسطس ستكون مليئة بالأحداث غير المتوقعة.

وأضاف، موضحًا أن هذه التداخلات الكونية قد تفضي إلى كوارث طبيعية، وأزمات سياسية واجتماعية تصيب مناطق متفاوتة حول العالم.

كما بيّن حايك أن هذه الفترة ستشهد تحولات جذرية قد تعيد رسم خريطة التاريخ.

إذا ما تحققت توقعات ميشال حايك، فمن المتوقع أن يعيش شهر أغسطس تغييرات جذرية قد تؤثر على السياسة العالمية وتحدث تحولات كبيرة. كذلك، قد تواجه الأسواق المالية والاقتصاد العالمي اضطرابات بالغة نتيجة للكوارث الطبيعية المحتملة والأزمات السياسية والاجتماعية.