انت الأن تتابع خبر ميشال حايك يفجر مفاجأة من العيار الثقيل توقعات مرعبة بدمار وكوارث غير مسبوقة قبل نهاية 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرح العراف اللبناني ميشال حايك بأن حقيقة مجهولة للكثيرين ستكشف قريباً، مما سيجعل أولئك الذين شككوا في توقعاته يندمون. وأضاف حايك أن هذه الحقيقة التي ستظهر خلال الأيام القادمة قد أثارت الكثير من الجدل. وبحسب حايك، فإن التحليلات الفلكية تشير إلى أن الأشهر المتبقية من العام الحالي ستكون حافلة بالأحداث غير المتوقعة بفعل تداخلات كونية معقدة.

وبالإشارة إلى تصريحاته

فقد حذر حايك من احتمالية وقوع كوارث طبيعية وأزمات سياسية واجتماعية في مناطق مختلفة حول العالم. وأوضح أن هذه الظواهر قد تؤدي إلى تحولات جذرية قد تغير مسار التاريخ. هذه التصريحات خلقت حالة من القلق والذهول بين الجمهور، فقد انقسمت الآراء بين من يصدق هذه التوقعات ومن يشكك في صحتها.

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