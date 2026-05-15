دوت الخليج -

فوز هامشي للريال وسط أجواء متوترة

حقق ريال مدريد فوزاً هامشياً على الهابط ريال أوفييدو 2-0، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم وسط أجواء جماهيرية متوترة ضد الرئيس فلورنتينو بيريز وبقية اللاعبين يتقدمهم الفرنسي كيليان مبابي. فوز هامشي للريال وسط أجواء متوترةحقق ريال مدريد فوزاً هامشياً على الهابط ريال أوفييدو 2-0، ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم وسط أجواء جماهيرية متوترة ضد الرئيس فلورنتينو بيريز وبقية اللاعبين يتقدمهم الفرنسي كيليان مبابي. ورفعت جماهير الريال لافتات تندد بقرارات بيريز بعد الخروج بموسم صفري للمرة الثانية على التوالي وطالبت الرئيس الشهير بالرحيل. وتقدم ريال مدريد عبر غونزالو غارسيا وأضاف جود بيلنغهام هدفاً ثانياً قبل 11 دقيقة من نهاية الشوط الثاني ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة بفارق 11 نقطة عن البطل برشلونة قبل جولتين من النهاية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوز هامشي للريال وسط أجواء متوترة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.