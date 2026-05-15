الذهب يتراجع 0.4% مع ترقب تطورات الحرب بالشرق الأوسط ومحادثات ترامب وشي جين بينغ

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 مايو 2026 05:01 صباحاً - _ تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الخميس، مع تركيز المستثمرين على آخر التطورات في الحرب بالشرق الأوسط، وترقب مستجدات اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4668.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:42 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.7% إلى 4672.70 دولار.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1%، مما زاد من تكلفة المعدن المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت أسعار النفط بعد أن ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن نحو 30 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات القليلة الماضية، بينما ارتفعت أسعار الذهب لفترة وجيزة عقب هذا التقرير.

وقال بارت ميليك، المدير العالمي لأبحاث السلع لدى «تي دي سيكيوريتيز»، إن هناك احتمالًا لحدوث انخفاض كبير في أسعار الذهب إذا لم تتم تسوية الصراع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مخزونات وإمدادات الطاقة قد تنخفض بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم.

ووفقًا لخدمة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، استبعد المتعاملون إلى حد كبير أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.