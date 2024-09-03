انت الأن تتابع خبر ليلي عبد اللطيف تقولها بثقة وتبشر هذه الدولة بإقتصاد لم يسبق له من قبل في العالم بأكملة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت الخبيرة الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف بأن المملكة العربية السعودية ستخطو خطوات كبيرة نحو التطور الاقتصادي في عام 2024 تحت رئاسة الأمير محمد بن سلمان.

وأوضحت أن هذه النهضة الاقتصادية ستكون مستدامة وسيكون لها دور كبير في رفع تصنيف السعودية إلى مراتب الدول الكبرى على المستوى العالمي. بالإضافة إلى ذلك، تنبأت عبد اللطيف بأن هناك تغييرات مرتقبة في بعض القوانين في المنطقة العربية، وهذه التغييرات من شأنها أن تدعم الشباب وتعزز المجتمعات.

على صعيد آخر، تحدثت عبد اللطيف عن تنبؤاتها لمصر، حيث أشارت إلى أنها ستصبح مركزًا هامًا للطاقة في المنطقة وستدخل مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة. كما تطرقت إلى الأوضاع في سوريا، متوقعة تحسناً في الخدمات الأساسية مثل الماء والغذاء والكهرباء، وارتفاع أسعار العقارات.

في قطاع الفن، توقعت الخبيرة الفلكية إنتاج عمل سينمائي أو درامي يروي قصة حياة الفنانين الراحلين عمر الشريف وفاتن حمامة، الأمر الذي من شأنه إعادة تسليط الضوء على هذين الأيقونتين. من ناحية رياضية، لفتت إلى احتمال تكريم اللاعب المصري محمد صلاح بالكرة الذهبية.

في مجال الصحة، حذرت من ظهور وباء جديد قد يكون مضاعفات جائحة كورونا، ونبهت إلى إمكانية اكتشاف دواء جديد للسرطان، إلى جانب ظهور سلالة جديدة وخطيرة من فيروس الجدري.

وأخيرًا، نصحت عمرو دياب بالعناية بصحته، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الصحة الشخصية. تحظى توقعات عبد اللطيف بمتابعة واسعة من قبل مهتمين ومتابعين لعالم الأبراج والفلك، حيث يرون فيها فرصة لاستشراف المستقبل.