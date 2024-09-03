سم قاتل.. اسوأ طعام يتسبب في ارتفاع الكوليسترول بشكل خطير للغاية !

الرياض - محمد الاطلسي - نسمع دائمًا عن شيء يسمى بارتفاع في مستوى الكوليسترول بالدم، لا نعلم إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك بجسم الإنسان، ولكن ما نعرفه أن هناك كوليسترول ضار ومفيد، ويرغب الجميع في معرفة ما هو سبب هذا المرض بداخل الدم، هل هناك شيء خاص يمكن أن يتسبب في هذا الأمر، دعونا نخوض حديث مطول حول هذا كله وسنتعرف على كل شيء بالتفصيل.

أسباب ارتفاع الكوليسترول بالدمهناك الكثير من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول بالدم وتؤدي إلى أمراض كثيرة للغاية، وحتى نتجنب كل ذلك علينا أن نتعرف على الكثير من الأسباب التي يجب أن تؤدي إلى هذا:

الأكل غير الصحي، حيث يؤدي الكثير من تناول الأكلات غير الصحية إلى تراكم الدهون بنسبة كبيرة للغاية مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

عدم التحرك بشكل كبير وكذلك الخمول وعدم ممارسة الأنشطة يؤدي إلى تراكم الدهون وذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

تناول الكحوليات بكثرة يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول بكثرة في الدم.

السكر.

ارتفاع الضغط.

تكيسات المبايض.

السمنة.

العوامل الوراثية المتنوعة تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول

الحمل.

خمول في الغدة الدرقية.

هناك أدوية يتم استخدامها مثل أدوية منع الحمل أو مدرات البول وغيرها من الأدوية.

أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول

وحتى نتعرف على هل هناك ارتفاع في نسبة الكوليسترول بالدم أم لا سنتعرف على الأعراض الخاصة بهذا:

ألم الصدر.

السكتة الدماغية.

تواجد ما يسمى بالورم الأصفر أي تراكم الدهون تحت الجلد.

مع الشعور بالتعب والخمول بشكل دائم بسبب تراكم نسبة الكوليسترول بشدة.