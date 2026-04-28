موعد مباراة الهلال ضد ضمك في مواجهة تقليص...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 02:27 مساءً - تترقب الجماهير موعد المواجهة المرتقبة بين الهلال وضمك، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة مع اقتراب نهاية الموسم.

وتُقام المباراة على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض، حيث يسعى الهلال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة الضغط على الصدارة وتقليص الفارق مع المتصدر، بينما يدخل ضمك المواجهة بطموح الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر.

نتائج الهلال في الدوري السعودي

يدخل الهلال اللقاء وهو يحتل المركز الثاني، محافظًا على سجل خالٍ من الهزائم هذا الموسم، في ظل أداء قوي وثبات فني واضح، حيث نجح في تحقيق 20 انتصارًا و8 تعادلات حتى الآن. وعلى الجانب الآخر، يعاني ضمك في المراكز المتأخرة، ما يجعل المباراة بمثابة اختبار صعب بين طموح المنافسة على اللقب وصراع البقاء.

ورغم الفارق النقطي مع الصدارة، لا تزال حظوظ الهلال قائمة حسابيًا، إلا أن أي تعثر جديد قد يُعقد مهمته في الجولات الحاسمة، خاصة مع تقلص عدد المباريات المتبقية.

موعد مباراة الهلال ضد ضمك

تُقام المباراة يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد ضمك

يمكن متابعة اللقاء عبر شبكة ثمانية، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي، وتحديدًا على قناة ثمانية 1 HD، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد المباراة.

كما يمكن متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة عبر تطبيق تود، الذي يوفر تحديثات مباشرة وإحصائيات تفصيلية لكل مجريات اللقاء، المواجهة تبدو في ظاهرها محسومة لصالح الهلال، لكنها قد تحمل مفاجآت في ظل ضغط النتائج الذي يعانيه ضمك في صراعه للبقاء.