رئيس تعليم النواب: ارتفاع نسب الطلاق نتيجة العزلة داخل الأسرة بسبب الهواتف

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 02:28 مساءً - أكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن التماسك الأسري يمثل مصدر القوة الحقيقي للإنسان، محذرًا من تراجع هذا التماسك في ظل المتغيرات الاجتماعية الحديثة.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة أوضاع الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب التطورات المجتمعية ويحافظ في الوقت ذاته على القيم والثوابت من الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية.

وقال الشيحي، في مداخلة اتسمت بطابع إنساني، ممازحًا الفنان محمد فراج: خليني أتكلم زى الممثلين وأروي موقفًا شخصيًا، موضحًا أنه تلقى من أحد المسئولين الكبار، عقب زيارة إلى جنيف، تساؤلات عديدة بشأن أوضاع الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا المسئول أبدى تخوفه من وجود محاولات تستهدف إضعاف بنية الأسرة.

وأضاف أنه خلال فترة دراسته لنيل درجة الدكتوراه في ألمانيا، لمس اهتمامًا واضحًا من المجتمع هناك بالحفاظ على تماسك الأسرة، وحرصًا على دعمها بمختلف الوسائل.

وأشار رئيس لجنة التعليم إلى أن من أبرز أسباب ارتفاع معدلات الطلاق هو الشعور بالعزلة داخل الأسرة الواحدة، موضحًا أن كل فرد بات يعيش في عالمه الخاص عبر الهاتف المحمول، دون تفاعل حقيقي مع الآخرين، وهو ما يؤدي إلى ضعف الروابط الأسرية.

ولفت إلى تنامي ثقافة الانفصال السريع، حيث أصبح البعض يلجأ إلى الطلاق بسهولة حال الشعور بعدم الارتياح، دون بذل جهد كافٍ للحفاظ على استقرار الأسرة، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة على المستويين الثقافي والتشريعي.