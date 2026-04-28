الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيسة وزراء اليابان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 02:28 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

 

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس بدأ الاتصال بتهنئة رئيسة الوزراء اليابانية على الفوز الكبير الذي حققه الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادتها في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير 2026، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية القائمة مع اليابان.

 

من جانبها، أعربت رئيسة الوزراء عن تقديرها للتواصل مع الرئيس السيسى، مشيرةً إلى حرص حكومتها على مواصلة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، ومؤكدةً اعتزاز اليابان بدورها التنموي في دعم المشروعات القومية والحيوية المصرية.

 

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

قد تقرأ أيضا