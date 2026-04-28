مطالبات برحيل فهد سندي عن الاتحاد.. البكيري يكشف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 02:27 مساءً - شنّ الناقد الرياضي محمد البكيري هجومًا لاذعًا على إدارة نادي الاتحاد وطالب برحيل فهد سندي، مؤكدًا أن الفريق شهد تراجعًا ملحوظًا بعد فترة من الاستقرار والنجاحات التي كان يعيشها.

البكيري يهاجم إدارة الاتحاد ويطالب برحيل فهد سندي

أشار البكيري إلى أن الاتحاد كان في وقت سابق بطلاً لبطولتين، ويتمتع بوضع إداري ومالي مستقر، إلى جانب فريق كروي متماسك وجهاز فني منسجم، فضلًا عن منظومة ألعاب مختلفة تحقق نتائج إيجابية، ومدرج جماهيري قوي يساند الفريق باستمرار، وطالب برحيل فهد سندي عن الفريق.

وأوضح أن هذه العناصر، التي كانت تمثل قوة النادي، جرى تفكيكها تدريجيًا، ما انعكس سلبًا على الأداء العام، وأدى إلى تراجع النتائج وتحول الفريق إلى حالة من الضعف، الأمر الذي تسبب في خيبات أمل متكررة لجماهيره.

رحيل إدارة الاتحاد

اختتم البكيري تصريحاته بالتأكيد على أن رحيل الإدارة الحالية أصبح أمرًا حتميًا، مشددًا على أن هذا القرار لم يعد محل اختيار، بل ضرورة تفرضها مصلحة النادي ومستقبله خلال المرحلة المقبلة.