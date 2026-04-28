التأمين الصحى الشامل: ضم 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3% بالسويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 02:28 مساءً - تشهد منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس تطورًا متسارعًا في مستوى الخدمات الطبية المقدمة، مدعومًا بالتوسع في التغطية الصحية وتعزيز كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل ومستدام.

منظومة التأمين الصحى الشامل

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن تحقيق مؤشرات أداء إيجابية داخل محافظة السويس، حيث بلغ عدد المنتفعين بالمنظومة نحو 577,931 مواطنًا، بنسبة تغطية 71.31% من إجمالي سكان المحافظة، وذلك مع استمرار جهود تسجيل المواطنين وضمهم للمنظومة.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي تكلفة الخدمات الطبية المقدمة منذ بدء التطبيق بلغ نحو 850.3 مليون جنيه، بما يعكس حجم الاستثمارات الموجهة لدعم الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين.

خدمات التأمين الصحى الشامل للمرضى

كما أوضحت الهيئة أن المنظومة قدمت خدمات طبية متنوعة داخل وخارج المحافظة، حيث بلغ عدد الإحالات الخارجية أكثر من 38 ألف حالة، إلى جانب تنفيذ 29,702 طلب موافقة، من بينها 27,022 طلب موافقة مسبقة، بما يعكس كفاءة وسرعة استجابة النظام لاحتياجات المرضى.

وفيما يتعلق بالخدمات الطبية، تم إجراء 6,428 عملية جراحية في مختلف التخصصات، إلى جانب تقديم خدمات متقدمة، شملت 8 حالات زرع صمام أورطي عن طريق القسطرة (TAVI)، وعددًا من عمليات زراعة الأعضاء، منها 7 عمليات زراعة قوقعة، و54 عملية زراعة قرنية، وحالة واحدة زراعة كبد، وحالتان زراعة كلى، و5 عمليات زراعة نخاع ذاتي.

كما شملت الخدمات إجراء 136 جراحة قلب مفتوح للبالغين، و35 جراحة قلب مفتوح للأطفال، إلى جانب 128 حالة قسطرة قلبية للكبار و53 حالة للأطفال، بما يعكس تطور مستوى الخدمات الطبية المتخصصة داخل المحافظة.

خدمات الغسيل الكلوى

وفي مجال الرعاية المزمنة، تم تقديم خدمات الغسيل الكلوي لـ679 مريضًا، بإجمالي 130,368 جلسة غسيل كلوي، إلى جانب 15,897 جلسة طوارئ، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة للمرضى وفق أعلى معايير الجودة.

كما تم تقديم خدمات تشخيصية متقدمة، شملت أكثر من 10 آلاف إحالة للمعامل، وأكثر من 11 ألف إحالة للأشعة، إلى جانب تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وتوفير 6,959 نظارة طبية للمستفيدين.

وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن النتائج المحققة بمحافظة السويس تعكس التقدم المستمر في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وقدرتها على إحداث تطوير ملموس في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، خاصة مع التوسع في الخدمات التخصصية وإتاحة تدخلات طبية دقيقة داخل المحافظة.

وأضافت أن الهيئة تواصل العمل على تعزيز كفاءة المنظومة من خلال التوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية، وتنمية الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وضمان استدامتها، مشيرةً إلى أن الدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، في إطار حرصها على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول جميع المواطنين على خدمات صحية متكاملة دون تمييز.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، أن المؤشرات التي حققتها المنظومة تعكس نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية داخل المحافظة، سواء من حيث التوسع في إجراء أكثر من 6 آلاف عملية جراحية، أو تقديم خدمات متقدمة في تخصصات دقيقة مثل جراحات القلب وزراعات الأعضاء.

وأضاف أن فرع الهيئة بالسويس يواصل العمل على تعزيز كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية، والتوسع في التعاقد مع مقدمي الخدمة، إلى جانب تكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة جودة الخدمات، ورصد أي تحديات والتعامل معها بشكل فوري، بما يسهم في تحسين تجربة المنتفعين ورفع مستويات الرضا العام، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر.

جودة الخدمات

وفي إطار متابعة جودة الخدمات، نفذت الهيئة 267 زيارة تحفيزية و67 زيارة متابعة ميدانية، بهدف تقييم مستوى الأداء داخل المنشآت الطبية، وقياس تجربة المنتفعين، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة بشكل مستمر.

وتؤكد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل استمرار جهودها في تطوير المنظومة بمحافظة السويس، والتوسع في نطاق الخدمات الصحية المقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحقيق أهداف الدولة في التغطية الصحية الشاملة.