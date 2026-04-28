وزير الخارجية يبحث مع نظرائه من سلطنة عُمان والأردن والمملكة المتحدة وألمانيا التطورات الاقليمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 02:28 مساءً - جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الأردن الشقيقة، وبدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، و "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا، و "إيفيت كوبر" وزيرة خارجية المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، لبحث التطورات الاقليمية وفى مقدمتها مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية.

أطلع الوزير عبد العاطي نظرائه على الجهود المكثفة التي اضطلعت بها مصر خلال الفترة الأخيرة، وتبادل الوزراء وجهات النظر بشأن التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لدعم مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمساعي المبذولة للتوصل لتسوية سياسية بعيدا عن شبح الحرب، حيث توافق الوزراء على ضرورة التمسك بالنهج التفاوضي ومواصلة الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات بين الأطراف المعنية، بما يكفل تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتخفيف حدة التوتر الإقليمي.

ومن جانبهم، ثمن الوزراء الدور البناء الذى تلعبه مصر بالتنسيق مع الشركاء الاقليميين والدوليين فى خفض التصعيد فى المنطقة، واتفقوا على استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهم، مشددين على أن الحلول الدبلوماسية تظل الخيار الأمثل لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة والعالم.