بعد إصابته.. هل يغيب محمد صلاح عن المشاركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 02:27 مساءً - تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية بشغف كبير الموقف النهائي للنجم محمد صلاح، جناح نادي ليفربول وقائد المنتخب الوطني، بشأن جاهزيته للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026. وتأتي هذه الحالة من القلق عقب الإصابة التي تعرض لها "الملك المصري" خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اضطر صلاح لمغادرة أرضية الميدان في الشوط الثاني، مما أثار تساؤلات عديدة حول طبيعة الإصابة ومدة الغياب المتوقعة عن الملاعب في هذا التوقيت الحرج من الموسم.

تصريحات إبراهيم حسن حول طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن تفاصيل الحالة الصحية لقائد الفراعنة، مؤكداً أن الفحوصات الطبية أثبتت تعرض محمد صلاح لإصابة في العضلة الخلفية.

وأوضح حسن أن هذه الإصابة ستُبعد النجم المصري عن المشاركة في المباريات الرسمية لمدة تصل إلى شهر كامل، وهو ما يعني خروجه رسمياً من حسابات ليفربول فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي، وبدء برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الأجهزة الطبية المختصة لضمان عودته للملاعب في أسرع وقت ممكن.

قرار آرني سلوت باستبدال محمد صلاح والدفع بـ جيريمي فريمبونج

شهدت مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس لحظات عصيبة للجهاز الفني بقيادة الهولندي آرني سلوت، الذي استجاب لطلب محمد صلاح بالتغيير في الدقيقة 59 بعد شعوره بآلام حادة.

وقرر سلوت الدفع باللاعب جيريمي فريمبونج كبديل لصلاح، في محاولة للحفاظ على توازن الفريق الهجومي، إلا أن غياب النجم الأول للفريق سيشكل تحدياً كبيراً للمدرب الهولندي في الجولات الختامية من "البريميرليج"، خاصة مع تأكد غيابه عن المواجهة الأخيرة أمام برينتفورد والمقرر لها يوم 24 مايو.

تأكيدات إبراهيم حسن بشأن جاهزية محمد صلاح للمشاركة في كأس العالم

طمأن إبراهيم حسن الجماهير المصرية بشأن تواجد محمد صلاح في قائمة المنتخب الوطني التي ستخوض منافسات مونديال 2026، مشيراً إلى أن فترة الشهر التي يحتاجها اللاعب للتعافي كافية جداً ليكون جاهزاً قبل انطلاق العرس العالمي.