ظهور هذه العلامة على أنفك تعني أنك مصاب بمرض خطير وقاتل!

الرياض - محمد الاطلسي - يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومن العلامات التي تشير إليه هي علامة في الأنف.

وبحسب مؤسسة "هارفارد هيلث" فإن ما ينتج عن ارتفاع الكوليسترول في الدم، ظهور اللويحات الصفراء وهي عبارة عن تورمات صفراء صغيرة عادة ما تظهر على جفن العين، ويمكن أن تظهر على الأنف أو بالقرب منه.

رأس الدبوس

ويشار إلى أن تلك البثور تظهر في حجم رأس الدبوس، ويمكن أن يزداد الحجم ويصل إلى حبة العنب، وغالبًا ما يكون لونها الأصفر أو البرتقالي، مع العلم أن تلك العلامة يعاني منها النساء أكثر من الرجال، والتي تكشف عن حدوث فرط شحميات الدم وهي عبارة عن اضطرابات الدهون الناتج عن ارتفاع الكوليسترول في الدم، وفق "روسيا اليوم".

مستويات الكوليسترول

كما يمكن أن تكون تلك الزوائد فردية أو تظهر في شكل مجموعات في أماكن متفرقة بالجسم، تخبرك بضرورة الذهاب إلى الطبيب لتلقي العلاج اللازم لخفض مستويات الكوليسترول في الجسم.