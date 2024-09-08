اليمن.. فلكي شهير يتنبأ بما سيحدث خلال شهر سبتمبر من تقلبات مرعبة.. التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن الفلكي اليمني محمد عياش عن دخول موسم “علّان” الذي يتميز بأن له ثلاثة معالم خامس وسادس وسابع، ويمتد على ثلاث فترات خلال شهري سبتمبر واكتوبر المقبلين.

وكشف عياش عن تفاصيل مثيرة حول ما يمكن أن نتوقعه خلال هذا الموسم، والذي يحمل معه تغيرات في الطقس والأجواء.الفترة الأولى – خامس علان (9-21 سبتمبر): تشهد هذه الفترة أجواءً حارة نسبياً، مع فرص محدودة لهطول الأمطار. قد يشعر البعض ببعض الحرارة والرطوبة، ولكن بشكل عام تكون الأجواء مستقرة.

الفترة الثانية – سادس علان (22 سبتمبر – 4 أكتوبر): تبدأ الرياح السطحية بالنشاط بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة، مما قد يؤدي إلى بعض التقلبات في الطقس. قد يشعر البعض بانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ولكن بشكل عام تبقى الأجواء دافئة.الفترة الثالثة – سابع علان (5-17 أكتوبر): تشهد هذه الفترة تراجعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، مع اعتدال الأجواء بشكل عام. يمكن الاستمتاع بأجواء الخريف اللطيفة خلال هذه الفترة.وقد ذكر تلك المعلومات الفلكي محمد عياش في منشور على حسابه رصده محرر “الميدان اليمني” وجاء فيه: معالم موسم علان وما يُميِّزُها (الخامس) 9 ـ 21/سبتمبر | أجواء حاره نسبياً مع فُرص محدوده لهطول الأمطار أحياناً، (السادس) 22/سبتمبر ـ 4/اُكتوبر | نشاط حركة الرياح السطحيه، (السابع) 5 ـ 17/اُكتوبر | تراجع درجات الحراره وإعتدال الأجواء. انتهى منشور عياش.